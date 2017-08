OL : Aouar hors du groupe, un journaliste fulmine

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais l’a clairement fait savoir au moment de reprendre le chemin de l’entrainement pour préparer la saison 2017-18, il comptait bien s’appuyer à fond sur son prolifique centre de formation pour compenser les départs et maintenir un niveau de jeu élevé sans faire des folies à coups de dizaine de millions d’euros. L’un des grands espoirs de la jeunesse lyonnaise peine pourtant à se faire sa place. Plutôt à son avantage la saison passée lors de ses rares apparitions, Houssem Aouar n’a pour le moment pas eu sa place dans le groupe, que ce soit pour l’ouverture face à Strasbourg ou le match à Rennes de ce vendredi. Une mise à l’écart qui n’est pas bien comprise à Lyon, comme le résume l’un des principaux suiveurs du club rhodanien, Bilel Ghazi.

« Aouar est blessé ? C’est un joueur qui a besoin de progresser et d’être valorisé. Et voir lui être préféré Clément Grenier, dur à comprendre », s’interroge le journaliste de L'Equipe, persuadé que Bruno Genesio ne fait pas le bon choix et risque de démotiver un jeune joueur du club s’il continue à l’écarter des terrains.