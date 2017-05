OL : Anthony Lopes prêt à signer un contrat à vie avec Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Anthony Lopes se souviendra pendant longtemps de l'année qu'il vient de vivre, et cela avant même que l'on sache comment la saison va se terminer pour l'Olympique Lyonnais. Entre la victoire dans l'Euro 2016 avec le Portugal, les pétards qui l'ont blessé à Metz, les incidents de Bastia, la suspension pour son coup de crayon sur son maillot où figurait le nom de l'ASSE, le gardien de but de l'OL aura des souvenirs à raconter à ses descendants quand l'heure de la retraite sera venue.

Mais du haut de ses 26 ans, Anthony Lopes a bien l'intention de continuer encore longtemps sa route sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, un club qu'il a rejoint en 2000, lui le natif de Givors. Et à quelques heures de la demi-finale aller d'Europa League contre l'Ajax Amsterdam, Xavier Bernain, conseiller du portier lyonnais, répète qu'Anthony Lopes a bel et bien l'intention de ne connaître qu'un club dans sa carrière, si cela est possible, et c'est forcément l'OL où il affirme pouvoir encore progresser. « Il n’est pas encore à maturité. Il a une marge de progression. Il a une telle envie de réussir. Tout ce qu’il a maintenant, il ne le lâchera pas (…) Il a déclaré ouvertement qu’il souhaite faire la totalité de sa carrière à l’OL. C’est toujours d’actualité. Il est très attaché à ce club », confie, dans Le Parisien, Xavier Bernain. Il y a deux ans, des bruits avaient circulé sur un possible départ d'Anthony Lopes, mais ce dernier avait fini par prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais, s'agaçant ouvertement que de telles rumeurs aient circulé.