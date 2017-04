OL : Anthony Lopes, plus on le cogne, plus il progresse avoue un proche

Entre les pétards de Metz, la suspension pour son coup de sang graphique contre l'ASSE sur son maillot de Coupe de France et les incidents de Bastia, Anthony Lopes vit une saison très compliquée. Mais cela n'empêche pas le gardien de but de l'Olympique Lyonnais de tenir son rang, comme cela a encore été le cas jeudi à la Vodafone Arena. Un de ses proches l'explique ce dimanche, Anthony Lopes semble se nourrir de ces coups durs et il l'a plusieurs fois prouvé depuis le début de sa carrière.

Dans L'Equipe, Xavier Bernain témoigne de cette rage qui semble habiter le portier de l'Olympique Lyonnais. « Plus rien ne m’étonne avec Anthony. Depuis qu'il a vingt ans, il s'est quand même fracturé le péroné des deux côtés et il a été victime d'une fracture des vertèbres, il y a un peu plus de trois ans. Pour un gardien, être capable de se relever de telles blessures, ce n'est pas anodin. Mais il s'est forgé une telle force de caractère qu'il est capable de passer rapidement d'un objectif à un autre. Il faut rappeler qu'il a été quasiment toujours numéro deux jusqu'en CFA, mais il s'est accroché. Il vit une drôle de saison, une très longue saison, entre ses vacances écourtées après l’Euro, l’affaire des pétards à Metz, l’histoire du maillot avec Saint-Étienne, etc. Mais il a encore grandi », explique ce membre de l’entourage d’Anthony Lopes.