OL : Anthony Lopes exige un titre pour Lyon cette saison

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a largement investi au mercato, même si les ventes simultanées de Lacazette, Tolisso, Valbuena et Gonalons ont bien rempli les caisses du club de Jean-Michel Aulas. Avec un effectif largement rénové, l'OL aborde la saison avec de sérieuses ambitions. Et Anthony Lopes ne le cache pas, il ne se contentera pas de faire de la figuration dans les différentes compétitions nationales et européennes. Le gardien de but lyonnais estime qu'il est indispensable que ses coéquipiers et lui décrochent enfin un titre, quel qu'il soit.

« A quoi doit ressemble une saison réussie ? Un titre en fin de saison ! Faire une très belle campagne européenne, parce qu’on a l’objectif d’aller au bout dans cette compétition. La finale se jouera au Groupama Stadium et on n’a pas envie d’y assister en tant que spectateur, où devant nos écrans de télévision. On veut la disputer. Ça passera aussi par l’enchaînement des matches en championnat, par le fait d’être très performant, d’aller chercher cette qualification pour la Ligue des champions. Et en tout cas, l’objectif sera vraiment de ramener une coupe à la maison, un titre qui nous échappe depuis déjà quelques années maintenant », fait remarquer, dans Le Figaro, Anthony Lopes, qui a bien vu que cela fait tout de même 5 ans que l’Olympique Lyonnais n’a plus rien gagné.