OL : Anthony Lopes agacé de passer pour un sale mec

Dans : OL, Ligue 1.

Anthony Lopes a connu des moments énormes depuis un an avec par exemple la victoire du Portugal, dont il est le gardien remplaçant, lors de l'Euro 2016, mais également des situations plus pénibles comme sa blessure à Metz suite à des jets de pétards. Et le portier de l'Olympique Lyonnais l'a encore constaté récemment à Bastia, il traîne souvent l'image d'un footballeur volontairement provocateur et qui n'hésite pas à jouer parfois avec la feu.

Répondant dans L'Equipe Magazine à ceux qui lui collent cette sale réputation, Anthony Lopes admet que cela le perturbe surtout sur le plan familial. « Si mon image de provocateur m’affecte ? Cela fait mal. J’emmène mes filles à l'école le matin et les gens me collent une étiquette sans avoir vu le match. Je passe pour une personne qui n'est pas gentille. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On doit dire amen et merci à tout maintenant ! On est vite jugé, pointé du doigt. Il faut donc mettre tout ça de côté et ne plus répondre. Pour nous mettre en sécurité nous-mêmes, mais aussi nos familles, explique le gardien de but de l’Olympique Lyonnais, qui n’en est toutefois pas arrivé à consulter un psy. Je préfère régler mes problèmes par moi-même. Même si c’est parfois compliqué et que ça peut prendre plus de temps. Cela me permet de continuer à évoluer, à grandir et à avancer dans ma vie. »