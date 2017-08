OL : Annoncé vers Bordeaux, Morel pourrait surprendre

Dans : OL, Mercato, Bordeaux.

Arrivé à Lyon lors de l’été 2015 après une saison surprenante en tant qu’arrière central sous Marcelo Bielsa, Jérémy Morel a passé le plus clair de son temps à un poste plus traditionnel pour lui de latéral gauche.

L’ancien lorientais, qui fait encore et toujours partie des meilleurs dès qu’un test physique est pratiqué à Lyon, a toutefois parfaitement compris le message pour cet exercice. Les arrivées de Marçal et Ferland Mendy font désormais de lui un défenseur central, et même un titulaire aux yeux de Bruno Genesio. A 33 ans, il profite de cette seconde jeunesse pour intéresser du monde.

A un an de la fin de son contrat, il est dans le viseur bordelais, et a préféré ne pas commenter cette rumeur lors de sa conférence de presse de mercredi. Néanmoins, plutôt qu’un départ, le natif de Lorient pourrait faire totalement le contraire et avancer sérieusement dans les négociations pour sa prolongation à Lyon. Même s’il n’est plus tout jeune, sa présence en tant que défenseur central lui permet d’avoir encore quelques années devant lui à ce poste, et c’est en ce sens qu’il pourrait rajouter une année à son contrat, qui prend fin en juin prochain. Cela aurait pour mérite de mettre un terme aux rumeurs.