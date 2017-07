OL : Annoncé proche de Lyon, cet attaquant rétablit la vérité

Dans : OL, Mercato.

Dans ce qui ressemble plus à une tactique d’agent qu’à une réelle information, Moses Simon a été récemment annoncé proche de Lyon dans la presse nigériane.

Le trublion offensif de La Gantoise sort il est vrai d’une très belle saison, et l’OL a été cité parmi les clubs, avec notamment beaucoup de formations anglaises, qui pourrait récupérer ce remuant attaquant de 22 ans. Mais sur le site Owngoalnigeria, le joueur mis à prix à 13 ME a fait le point sur son avenir, répondant à l’intérêt supposé de l’OL pour sa personne.

« Ce n’est pas vrai, je suis toujours à Gent, même si je ne sais pas pour combien de temps encore. Je ne serais pas déçu si je devais rester une saison de plus car je suis apprécie ici, le coach et les fans me respectent. Nous avons une grosse saison qui nous attend, je suis concentré à 100 % sur la reprise », a fait savoir Moses Simon, qui malgré ses belles paroles, a de grandes chances de filer cet été. En effet, Tottenham et Liverpool suivant le joueur, Brighton aurait vu une offre à hauteur de 8 ME être repoussée, et West Bromwich Albion pourrait approcher la barre des 10 ME et faire craquer les dirigeants de La Gantoise. Autant dire qu’un tel recrutement n’est pour le moment pas prévu à Lyon, et si le club rhodanien a bien été intéressé par le Nigérian, il laisse désormais bien volontiers cette proie aux clubs de Premier League.