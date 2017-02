OL : Alain Perrin dévoile ce qui cloche à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Sauf si l'Olympique Lyonnais réussit une fin de championnat exceptionnelle, la perspective de voir l'OL terminer sur le podium cette saison semble s'être envolée. Et cela d'autant plus que le trio de tête avance à plein régime, ce qui n'avait pas été le cas l'an dernier. Alors, à l'heure où Bruno Genesio est mis en cause dans cet échec en Ligue 1, Alain Perrin, dernier entraîneur champion de France avec l'OL, pointe lui une autre lacune au sein du club rhodanien.

Et sur France-Football, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais de dire ce qu'il pensait de tout cela. « Comment j’explique la saison en dents de scie ? C’est difficile à expliquer, mais je pense aussi que c'est dû à la jeunesse de l'effectif. La jeunesse est irrégulière. Cela reste quand même une effectif jeune, il n'y a pas de cadres au-dessus de 28-30 ans. Certains comme Gonalons ont une certaine maturité, mais les Fekir, Ghezzal, même Lacazette, ça reste jeune ! Ça explique que l'équipe joue en réaction, ait besoin d'être piquée pour jouer à son meilleur, explique Alain Perrin, qui dédouane en partie Bruno Genesio dans cette saison moyenne. A partir du moment où il y a un décalage entre les attentes et les résultats, c'est normal que l'entraîneur soit visé. Il a sa part de responsabilité, qui est difficile à évaluer de l'extérieur. Est-ce qu'il tient bien son vestiaire ? Ces jeunes-là sont-ils faciles à gérer ? Est-il le seul à décider ? Tout ça, ça se passe en interne... Il avait réussi à fédérer à son arrivée en cours de saison, mais sur la durée, c'est plus difficile. J'ai l'impression qu'il manque un peu de profondeur de banc pour pouvoir maintenir tout le monde sous pression. Après, l'effectif de Lyon permet quand même de jouer le podium, donc je ne pense pas qu'on lui en demande trop. En revanche, il ne faut pas lui faire porter le chapeau de tous les maux du clubs. »