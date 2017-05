OL-Ajax : Pas de vente au grand public, Lyon s'explique

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais va faire des déçus... Mais il en va ainsi après les incidents qui ont émaillé le match européen contre Besiktas, en avril dernier. Pour la demi-finale retour d'Europa League face à l'Ajax, qui se déroulera jeudi prochain au Parc OL, le club lyonnais n'organisera effectivement pas de vente au grand public. L'OL préfère privilégier ses supporters les plus fidèles, ne serait-ce que pour assurer une meilleure sécurité en prévention d'un match tendu, sachant que l'OL a perdu 4-1 au match aller, mercredi.

« L’Olympique Lyonnais informe que la vente de billets pour la demi-finale retour contre l’Ajax Amsterdam, jeudi prochain au Parc OL, restera exclusivement réservée aux abonnés, membres MYOL et personnes ayant déjà effectué un achat de billet au Parc OL. Le club souhaite privilégier ses supporters et renforcer les conditions de sécurité, compte tenu de la décision de l’UEFA de le sanctionner d’une suspension en cas de nouveaux incidents dans le stade. L’Olympique Lyonnais tient à rappeler également que tout achat de billet en dehors des réseaux officiels, de même que toute transaction sur des plateformes de revente sont formellement interdits », a expliqué, dans un communiqué, le club rhodanien, qui prend donc une décision étonnante à propos de sa billetterie, surtout quand on sait que cette vente réservée n'est pas sans couacs, avec la non-réception des codes pour avoir accès aux billets pour certaines personnes...