OL-Ajax : Lyon se met hors-la-loi pour les tickets de ses supporters

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans la foulée des graves incidents du match aller des quarts de finale de l'Europa League contre le Besiktas, et avant même que les sanctions de l'UEFA tombent sur l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas avait fait savoir que l'OL n'avait fait que respecter la loi française lors de la vente des tickets. Et dans la perspective de la demi-finale retour de la C3 contre l'Ajax Amsterdam, avec l'éventuelle venue de nombreux fans néerlandais le 11 mai au stade du Parc OL, le président de l'Olympique Lyonnais a déjà été très clair. Le club rhodanien suivra sa propre méthode pour éviter un nouveau fiasco, même si cela va contre la législation française.

« L’analyse du match aller au Parc OL contre Besiktas, c’est que lorsqu’on a ouvert, conformément à la loi, toute la billetterie de manière électronique, on n’a pas su localiser tous les acheteurs. Et évidemment, on n’aurait pas dû les localiser au-dessus de nos supporters. On en a pris conscience très tard. On ne respectera pas la loi française cette fois-ci », a prévenu très clairement Jean-Michel Aulas, conscient que l’OL n’a aucun droit à l’erreur, une interdiction de Coupe d’Europe avec sursis planant au-dessus de l’OL. Rappelons que les abonnés peuvent acheter depuis jeudi jusqu'à trois places pour cette demi-finale retour d'Europa League contre l'Ajax Amsterdam. Après le fiasco contre Besiktas, le patron de Lyon avait expliqué que la loi française interdisait le refus de vente des billets sur internet...à priori du propre aveu de Jean-Michel Aulas la leçon a été retenue.