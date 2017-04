OL-Ajax : Lyon agace encore ses supporters pour les tickets

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Après les graves incidents intervenus lors du match OL-Besiktas, et la polémique sur la billetterie qui avait découlé de tout cela, l'Olympique Lyonnais tenait à faire les choses de la manière la plus précise possible à l'occasion de la demi-finale retour d'Europa League face à l'Ajax Amsterdam qui se jouera le jeudi 11 mai dans le stade du Parc OL.

Et donc, afin de privilégier ses abonnés, ce qui semble logique, l'Olympique Lyonnais proposait à ces derniers d'acheter en plus de leur place, deux autres tickets à plein tarif. Cette vente a commencé depuis quelques jours et semble connaître un gros succès. Mais ce mardi, à partir de 15h, les adhérents de MyOL devaient pouvoir acheter jusqu'à trois places par personne. Et sur le forum du site officiel de l'OL, l'impatience était grande...et la déception aussi.

Car alors qu'une file d'attente virtuelle était en place une heure avant la mise en vente sur le service de commercialisation en ligne, les supporters intéressés n'ont finalement pas été en mesure d'acheter des places pour ce Lyon-Ajax. Contre toute attente, le club a décidé de reporter à jeudi 10h la vente des tickets pour les non-abonnés, prolongeant en même temps l'exclusivité pour les abonnés. De quoi sérieusement agacer ceux qui ont longtemps patienté...pour rien. Aucune raison officielle n'a été donnée pour ce changement de dernière minute, même si on peut comprendre que les dirigeants lyonnais prennent des pincettes, l'UEFA ayant sanctionné avec sursis l'OL en cas de nouvel incident.