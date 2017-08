OL : Affûté, percutant, buteur.... Le vrai Fekir est de retour à l'OL !

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais a conclu sa préparation par un match nul face à Montpellier (1-1). Une rencontre marquée par l’expulsion polémique de Jérémy Morel, mais également par le nouveau but de Nabil Fekir, très performant lors des matchs amicaux du club rhodanien cet été. Sur le plateau d’OLTV, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Génésio, a salué les belles prestations de l’international français. Il défend même son bilan de la saison dernière, où il a parfois été critiqué à tort.

« Nabil est revenu très affûté. Je le disais souvent, on a tendance à dévaloriser sa saison de l’an dernier. Il a marqué 14 buts et délivré 12 passes décisives, ce qui est une bonne saison. Il y a une telle attente, une exigence envers Nabil, qu’on a l’impression qu’il a fait une saison moyenne. Il est dans une phase intéressante où il retrouve ses moyens. On retrouve ses qualités de percussions. Il a cette faculté d’être décisif soit par la passe, soit par le but » a confié le coach de l’OL, qui compte donner les clés du jeu de l’équipe rhodanienne à l’international français de 24 ans. A la vue de ce que ce dernier a montré en pré-saison, ce serait sans doute une excellente idée…