OL : A Lyon, on voit une énorme lutte pour le podium

Dans : OL, Mercato.

La saison passée, la « surprise » niçoise a perduré au point que l’identité des pensionnaires du podium ne laissait aucune place au doute à plusieurs journées de la fin.

Un déroulement qui devrait être différent cette saison selon Bruno Genesio, qui voit plusieurs équipes capables d’accompagner les deux grands favoris que sont le PSG et Monaco. Selon l’entraineur lyonnais, le billet pour la prochaine Ligue des Champions pourrait bien concerner cinq formations, et on pense notamment à Marseille, Lyon, et un dernier élément surprise qui pourrait être Nice, Bordeaux, Lille ou Rennes.

« L’objectif est de jouer la Ligue des Champions la saison passée. Etre dans les trois premiers de Ligue 1 ? Oui. Il y aura certainement 2 ou 3 équipes supplémentaires qui vont lutter. Il y aura plus de candidats. Les trois équipes de tête ont eu un rythme incroyable la saison passée », a souligné Bruno Genesio, qui sait au moins ce qu’il lui reste à faire pour ne pas se faire rapidement larguer comme la saison passée : remporter le premier match de ce week-end face à Strasbourg.