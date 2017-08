OL : A Lyon, on flippe de voir Cornet signer à Dortmund

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Ce n’est peut-être pas le sentiment qui prédomine chez les supporters lyonnais, dont certains ont clairement pris en grippe Maxwel Cornet, mais Bruno Genesio a confié ses états d’âme à l’idée de voir son jeune ailier changer d’air cet été.

Courtisé par un club anglais et un russe, l’ancien messin est surtout dans le viseur du Borussia Dortmund en cas de départ d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Cela pourrait donc se jouer dans la dernière ligne droite, et en cas de grosse offre de la part du club de la Ruhr, Lyon aurait probablement du mal à retenir un remplaçant venu pour une bouchée de pain il y a trois ans de cela. L’entraineur lyonnais a confirmé cette tendance, même si pour l’heure, rien ne s’est mis en place en ce sens. En revanche, l’OL travaille bien sur une recrue offensive si jamais Cornet devait filer.

« Maxwel Cornet est un joueur important de l’effectif, je l’aime et le considère beaucoup. Une telle perte serait difficile pour nous, et cela nous amènerait à le remplacer avec un joueur du même profil, même si ce ne sera pas évident de le faire à ce moment. On anticipe certaines choses, que cela se passe ou pas. On ne peut pas retenir un joueur et fermer la porte à double tour, vous voyez bien ce qu’il se passe sur le marché des transferts. Parfois une grosse offre arrive, ou un joueur veut partir, et c’est très difficile de le retenir. Mais pour le moment, je n'ai aucune info en ce sens. Si départ il doit y avoir, il faut anticiper et trouver un remplaçant », a prévenu Bruno Genesio, qui affiche une fermeté à toute épreuve et ne veut pas perdre un joueur de sa rotation sans compensation digne de ce nom.