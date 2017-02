OL : A l’AZ, on félicite Aulas pour son gros coup du mercato

Dans : OL, Mercato.

Loin d’être favori de cette double confrontation face à l’Olympique Lyonnais, l’AZ Alkmaar n’accueille toutefois pas le club français avec résignation.

En plus, les Néerlandais prennent clairement comme une bonne indication le fait que Memphis Depay ne soit pas qualifié pour cette compétition. Car même s’il est encore loin de sa meilleure forme, l’ancien joueur du PSV Eindhoven a terrorisé les défenses d’Eredivisie avant de filer à Manchester United, et a visiblement marqué les esprits au point que John Van der Brom n’hésite pas à féliciter Lyon de l’avoir recruté.

« C’est dommage qu’il ne soit pas allé car on a toujours envie de jouer contre les meilleurs. Maintenant, c’est une bonne nouvelle pour nous, sportivement parlant. C’est un joueur fantastique, et cela aurait été spécial pour lui de jouer contre ses compatriotes. Je pense qu’il a rejoint Lyon assez tôt et que cela devrait lui permettre de retrouver rapidement son meilleur niveau. Il peut y arriver, et dans ce cas, Lyon ne regrettera vraiment pas son choix », a expliqué dans le Telegraaf l’entraineur du club d’Alkmaar.