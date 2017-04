OL : A Istanbul, Genesio veut un Lyon à l’italienne

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Pour son quart de finale retour de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais, vainqueur 2-1 à l’aller, s’attend à souffrir sur le terrain de Besiktas ce jeudi (21h05).

Mais il en faudra plus pour impressionner les Gones, qui ont déjà résisté à des déplacement périlleux en Europe cette saison. En Ligue des Champions, l’OL avait par exemple tenu la Juventus Turin en échec (1-1), avant de limiter les dégâts contre la Roma (défaite 2-1) en C3 grâce à une énorme solidarité. A Istanbul, Bruno Genesio attend donc les mêmes ingrédients, sans oublier de jouer au foot malgré le contexte tendu.

« Cette qualification ne va pas se jouer seulement sur la concentration et le mental mais aussi sur les aspects techniques et tactiques, a rappelé l’entraîneur lyonnais. Je ne vous cache pas que vu ce que l’on a connu ces derniers temps, on a plus appuyé sur la préparation mentale. Depuis mercredi matin, on se sent parfaitement en sécurité, il n’y a pas de sentiment de peur mais l’envie de faire un grand match et une grande performance ce jeudi soir. Lundi matin, j’ai dit aux joueurs que j’avais été fier de voir leur solidarité à Bastia et que ces événements devaient nous fédérer encore plus avant ce match qui fait partie des plus importants de notre saison. »

Genesio veut voir des hommes

« C’est dans la difficulté qu’on voit les hommes et que l’on construit les victoires du futur. On sait qu’il faudra marquer pour aller chercher la qualification. On connaît les forces et les faiblesses de notre équipe, on sera donc animés par l’envie de jouer pour aller chercher notre place en demi-finale, a-t-il annoncé. On a prouvé aussi que l’on savait voyager en ramenant un nul de Turin face à la Juventus ou en allant chercher notre qualification à Rome. On va donc essayer de rééditer cette performance face à une belle équipe de Besiktas et cela risque d’être très serré. » Un match capital puisque cette compétition représente le dernier espoir de l’OL pour atteindre la LdC.