OL : A 32 ans, cet ancien de l'OL propose de remplacer Lacazette

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Courtisé par l’Atlético Madrid ou encore Arsenal, Alexandre Lacazette devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été et le club rhodanien va devoir se retrousser les manches pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Même s'il semble peu probable qu'il soit le candidat idéal, Nilmar, ancien attaquant de l’OL (2004-2005) a néanmoins proposé ses services à Jean-Michel Aulas pour la saison prochaine, alors que le Brésilien de 32 ans est en fin de contrat à Al-Nasr (Dubai) à l’issue de la saison.

« J'ai été très heureux ici. Mon année à l’OL a été une année de joie… Oui, il y a eu des contacts en janvier mais ça ne s’est pas fait. Je n’ai pas écarté l’idée de revenir jouer à l’OL. J’ai 32 ans et mon contrat avec mon club actuel se termine en juin donc pourquoi pas ? Je remercie le club car il ne m’a jamais oublié» a confié le Brésilien au micro d’OL-TV. L’idée est donc lancée, pas sûr néanmoins qu’elle fasse l’unanimité chez les supporters rhodaniens, qui attendent sans doute une pointure un peu plus jeune pour remplacer Alexandre Lacazette, meilleur buteur du club, quelle que soit l'affection ressentie pour Nilmar et la trace qu'il a laissée à Lyon. Notamment pour un fameux penalty pas sifflé...