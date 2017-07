OL : 70ME de bénef, le mercato en mode super bonus de l'OL !

Dans : OL, Ligue 1.

C'est ce lundi après-midi que l'Olympique Lyonnais présentera officiellement Marcelo, son sixième renfort de ce mercato estival 2017. A priori, mais c'est loin d'être une certitude, le mercato de l'OL devrait s'arrêter là, même si un attaquant supplémentaire pourrait venir d'ici le 31 août. Et si Jean-Michel Aulas a tenu parole en recrutant plusieurs jours, le président du club rhodanien peut se frotter les mains sur le plan financier.

Car, comme le détaille Le Progrès, l'Olympique Lyonnais a dépensé 38,5ME pour s'offrir Fernando Marçal, Ferland Mendy, Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Kenny Tete et Marcelo. Et dans le même temps, les transferts de Corentin Tolisso au Bayern Munich, d'Alexandre Lacazette à Arsenal et de Maxime Gonalons à l'AS Rome ont rapporté près de 108ME à l'OL. C'est donc une belle petite différence de près de 70ME qui est à mettre au bilan du club. Et, selon le quotidien régional, les supporters semblent approuver ces choix puisque les abonnements seraient de nouveau en hausse. Reste maintenant à confirmer sportivement que le coup est également gagnant.