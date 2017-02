OL : 7-1 contre AZ, Genesio applaudit ses réservistes

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre Alkmaar en seizième de finale retour d'Europa League (7-1) : « Cette victoire fait du bien. Marquer sept buts, ça fait plaisir. C'est bon pour la confiance de nos attaquants. Ce soir, on a assuré l'essentiel avec la qualification en huitième de finale. Mais il faut rester humble car on a battu une équipe moyenne. Mais je suis satisfait. Des buts, du jeu, c'est beau ! Ce succès montre aussi que notre effectif a beaucoup de ressources car même avec des joueurs en manque de temps de jeu, l'équipe est performante. Objectif Europa League ? Quand on commence une compétition, c'est pour la gagner. Mais en Europa, il peut se passer beaucoup de choses. Le tirage au sort est important. Il reste donc beaucoup de chemin à faire avant de parler de finale », a-t-il lancé sur W9.