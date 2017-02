OL : 7-1, c’est un but encaissé de trop pour Lopes

Dans : OL, Ligue 1.

Dans des propos que seuls les gardiens de but peuvent tenir, Anthony Lopes avoue avoir une pointe de regret après la démonstration de son équipe face à l’AZ Alkmaar ce jeudi (7-1). Pour le portier lyonnais, qui a pourtant effectué plusieurs parades décisives, le but encaissé est toujours celui de trop et c’est ce qu’il retiendra de cette rencontre de Coupe d’Europe où, comme à l’aller, il n’a pas pu connaître le fameux « blanchissage ».

« On a remporté une belle victoire collective. Le seul point négatif, c'est le but encaissé. Quand on est gardien, on aime bien sortir de ces matchs sans prendre de but. Ça n'a pas été le cas jeudi mais on ne va pas cracher dans la soupe », a confié le dernier rempart portugais sur OL TV.