Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a vendu deux de ses meilleurs joueurs avec Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, et récolté en contrepartie un gros paquet d'argent dont une grande partie a déjà été réinvestie dans le mercato. Mais si l'OL veut rester compétitif au plus haut niveau, il lui faudra encore probablement un ou plusieurs renforts d'ici la fin du marché estival des transferts. Cela tombe bien, Jean-Michel Aulas semble lui aussi vouloir encore sortir le chéquier d'ici le 31 août.

Et dans Le Progrès, le patron de l'Olympique Lyonnais l'annonce, il souhaite maintenir ce cap durablement. « On a vendu des joueurs pour des sommes considérables, même si aujourd’hui tout est multiplié par deux ou par trois. On a recruté pour 60 millions avec les frais, et ce n’est pas terminé. Si on a fait ça, c’est pour avoir de bons résultats. On avait de très bons joueurs mais on n’arrivait pas à gagner et on a besoin de gagner. On a fait ça pour que l’Olympique Lyonnais soit toujours en haut dans quinze ans », explique Jean-Michel Aulas, qui ne voit pas l'OL devenir un club de seconde zone en France et en Europe dans les années qui viennent.