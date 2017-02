OL : 40 ME, le montant qui met tout le monde d'accord pour Tolisso

Sollicité par Naples l’été dernier au point d’être tout proche de rejoindre le club italien, Corentin Tolisso a vu la Juventus faire le forcing pour lui cet hiver, même si le champion d’Italie n’a finalement pas effectué le grand saut.

Ce n’est visiblement que partie remise tant les dirigeants de la Vieille Dame ont fait de l’international espoirs leur priorité de recrutement pour l’intersaison. Tuttosport, qui suit presque quotidiennement les évolutions de cette possible arrivée, affirme qu’il n’y a désormais rien qui freine un accord entre les deux clubs, tout simplement car le montant proposé par la Juventus fait l’unanimité. Le club piémontais proposerait en effet 40 ME pour récupérer le joueur formé à l’OL, soit un peu mieux que ce qu’offrait Naples lors de l’été 2016, à savoir 37,5 ME.

Lyon n’aurait absolument rien à redire à cette offre qui est encore meilleure que celle qui avait été acceptée en provenance du club de Campanie. Et comme les représentants de Corentin Tolisso discutent de longue date avec les dirigeants turinois, Tuttosport affirme d’ores et déjà que le transfert pour ce montant est en très bonne voie. Néanmoins, d’ici au mois de juin, beaucoup de choses peuvent se passer, et il ne faut pas remonter très loin pour le rappeler. Pendant toute la première partie de saison, la Juventus avait annoncé la venue d’Axel Witsel en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg comme déjà bouclée, avant que le joueur belge ne prenne finalement la direction de la Chine.