OL : 4-0, Baticle voit tout ce qui ne va pas à Lyon

Gérald Baticle, entraineur adjoint de l’OL, après la victoire 4-0 face à Strasbourg : « Le travail défensif de tous les joueurs est une grande satisfaction de la soirée. On ne l’avait pas assez fait la saison passée. On a gratté beaucoup de ballons très haut grâce au travail des attaquants…. On est satisfaits du résultat et de la manière sur de longues séquences mais pas sur l’ensemble du match. On est arrivés à réaliser ce qu’on recherche. On doit travailler athlétiquement pour réussir ça tout au long du match. On a eu une période de flottement. On s’en sort bien mais il ne faudra pas le reproduire. On a reculé en début de seconde période, on a été trop bas pendant une dizaine de minutes… Il y a eu du jeu, beaucoup d’occasions. C’est important pour Mariano, pour sa confiance. Il a ouvert son compteur, il est lancé. Il a très présent, notamment dans les duels aériens. Fekir a confirmé sa forme actuelle ».