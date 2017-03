OL : 30ME et des bonus, la Juventus y croit pour Tolisso !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Le dossier Corentin Tolisso est un sujet qui passionne l'Italie, au point même que le Corrierre dello Sport en fait sa Une ce mardi. Notre confrère transalpin explique que désormais le joueur de l'Olympique Lyonnais est la priorité absolue de la Juventus, la piste menant à Marco Verratti ayant échoué, et que si le club du Piémont avait eu un coup de moins bien dans ce dossier ces dernières semaines, le moral est revenu chez les dirigeants de la Vieille Dame.

En effet, les récents propos de Jean-Michel Aulas sur Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont considérés comme du bluff de l'autre côté des Alpes, et la Juventus est persuadée que le président de l'OL vendra Tolisso malgré ce qu'il a dit sur la possibilité de garder ses deux joueurs. Les discussions auraient donc repris, et l'écart entre l'offre du club de Turin et l'exigence de Lyon aurait été réduit. Le Corriere dello Sport parle désormais d'un possible accord pour le transfert de Corentin Tolisso lors du prochain mercato pour 30ME plus des bonus. Exit la possibilité d'inclure Mario Lemina dans ce deal, l'opération se faisant pour du cash et c'est tout.