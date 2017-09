OL : 25 mouvements, un mercato qui donne le tournis

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais vient de connaître le marché des transferts le plus actif de son histoire. En effet, pas moins de 25 mouvements ont été enregistrés par les dirigeants rhodaniens, pour ce qui ressemble à une vraie révolution. Les départs ont été très nombreux, même s’il y a plus de jeunes que de cadres qui ont quitté l’OL bien évidemment. Néanmoins, avec 17 joueurs en partance, le chiffre est impressionnant. La liste est longue, mais les supporters peuvent donc dire au revoir, ou à bientôt, à Valbuena, Tolisso, Gaspar, Lacazette, Gonalons, Perrin, D’Arpino, Mateta, Kemen, Jallet, Rybus, Kalulu, Mammana, Nkoulou, Ghezzal, Del Castillo et Darder.

Pour compenser, l’OL a fait venir huit joueurs, et notamment plusieurs jeunes. Les derniers arrivés Diop et Ndombélé complètent donc les signatures déjà enregistrées de Marçal, Marcelo, Traoré, Mendy, Tete et Diaz. De quoi expliquer ce marché des transferts très actif de la part de l’OL, même s’il reste désormais le principal, à savoir comment tous ces changements vont être digérés sur le terrain par la formation de Bruno Genesio.