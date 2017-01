OL : 2017, l'année de Nabil Fékir ?

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais s'est tranquillement qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France en battant sèchement le MHSC (5-0). Lors de ce premier match de l'année 2017, Nabil Fekir a particulièrement brillé. Souvent critiqué en première partie de saison, l'attaquant lyonnais s'est régalé au Parc OL en étant impliqué sur quatre buts lyonnais, soit autant que lors de ses 16 derniers matchs avec l'OL. Avec trois passes décisives, une pour Diakhaby en début de match et deux pour Cornet en fin de partie, et un but avant la mi-temps, Fekir a réalisé la meilleure performance comptable de sa carrière. Il ne pouvait donc pas mieux débuter l'année, qui pourrait donc être celle du renouveau pour l'international français...