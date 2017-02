OL : 11 ans qu'Aulas n'avait pas vu un OL aussi costaud

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas, qui adore ôter de la pression sur ses joueurs en monopolisant l’attention avant les grands rendez-vous, avait cette fois-ci fait le contraire avant le déplacement à Alkmaar. Le président lyonnais avait expliqué qu’il misait beaucoup sur l’Europa League et visait tout simplement la victoire finale. C’est encore loin, mais c’est bien parti avec ce succès 1-4 à Alkmaar, qui qualifie presque l’OL pour les huitièmes de finale. Jean-Michel Aulas était donc particulièrement satisfait, rappelant qu’il comptait sur les joueurs pour remplir cet objectif d’effectuer une belle épopée européenne.

« On a vraiment vu l’envie de notre équipe. Contrairement à d’autres matchs à l’extérieur, on a su garder l’emprise. Sans un peu trop de déchet technique, on aurait pu marquer l’histoire contre Alkmaar. Je ne me souviens pas d’un match aussi accompli depuis Brême où on avait gagné 0-3 il y a 11 ans de cela, donc je suis très heureux. Cette Ligue Europa doit être source de grands espoirs pour l’équipe car on peut faire de belles choses dans cette compétition. Maintenant, on a l’occasion de se relancer dimanche contre Dijon », a enchainé JMA sur OL TV, histoire de rappeler que la quatrième place en championnat devait également être protégée.