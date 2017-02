Officiel : Une pépite du foot français âgé de 15 ans rejoint l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Membre de l'équipe de France U16, et encore âgé de 15 ans, Franck Rivollier a signé ce mercredi un contrat aspirant de trois ans avec l'Olympique Lyonnais. Suivi de près par l'OL, Rivollier était auparavant à Troyes, mais lorsque le club rhodanien l'a contacté, alors l'attaquant n'a pas hésité longtemps, d'autres jeunes lyonnais ayant fait la promotion de l'OL au sein des U16 tricolores. Commentant cette signature sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais, Franck Rivollier s'en est évidemment réjoui.

« Je suis très heureux de rejoindre l’OL. C’est un grand club, réputé pour son centre de formation, d’où sont issus plusieurs grands joueurs. Venir à Lyon m’offre une opportunité de bien progresser. Je suis très content de retrouver certains de mes coéquipiers en équipe de France, comme Willem Geubbels, un bon ami à moi. On a deux profils différents, je suis plus dans un rôle de pivot tandis que lui tourne autour de moi. On joue souvent tous les deux devant en équipe de France », a confié le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui va désormais devoir confirmer son talent au sein du centre de formation rhodanien.