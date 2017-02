Officiel : Lyon a touché les 100 ME des Chinois d'IDG

Dans : OL, Ligue 1.

OL Groupe, la holding cotée en bourse qui contrôle l’Olympique Lyonnais, a fait savoir ce lundi que les 100 ME d’argent frais promis par le fonds IDG avaient été versés dans leur totalité. 30 ME avaient été déboursés en décembre, et les 70 ME restants ont été fournis comme prévu en cette fin du mois de février. Le fonds chinois détient désormais 20 % des parts du club rhodanien avec cet investissement à hauteur de 100 ME.