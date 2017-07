Officiel : L'OL jouera au Groupama Stadium pendant trois ans !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais l'a officialisé dans la nuit de mercredi à jeudi, un accord a été signé avec Groupama Rhônes-Alpes, qui devient le sponsor du stade du Parc OL pendant trois ans. Le club de Jean-Michel Aulas n'a pas donné les détails financiers de cette opération importante, Groupama étant également sponsor d'autres structures à l'OL.

« Groupama Rhône-Alpes Auvergne était déjà partenaire majeur de l’OL depuis plusieurs années, pour les équipes masculine, féminine, et pour celle des jeunes, ainsi que pour le naming du Centre d’entraînement (GROUPAMA OL TRAINING CENTER), et pour le centre de formation (GROUPAMA OL ACADEMY). Dans ce prolongement, une nouvelle étape est franchie avec un partenariat dont le fer de lance est constitué des droits de « Naming » du stade de l’Olympique Lyonnais, qui sera désormais dénommé « Groupama Stadium ». Ce partenariat s’étend également à la mise en place d’une structure commerciale commune.

Concernant le « Naming », le contrat d’une durée de 3 ans renouvelable, donnera une visibilité à « Groupama stadium » à l’extérieur du stade, dans l’arène, sur le parcours des clients VIP et du grand public, ainsi que dans les zones sportives, et permettra à Groupama Rhône-Alpes Auvergne d’utiliser l’image du stade pour promouvoir ses offres et services », indique l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.

Une annonce qui fait évidemment le bonheur du président de l’OL. « Je suis particulièrement heureux et fier de la signature de cet accord industriel global de naming et de partenariat avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Nous avons toujours été convaincus que ce qui était possible à l’étranger le serait aussi en France. Nous avons su imaginer ensemble un dispositif qui transcende la simple visibilité d’une marque sur une enceinte », explique Jean-Michel Aulas, qui a longtemps patienté avant de signer un tel accord.