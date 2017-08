Officiel : Basa résilie son contrat avec le LOSC

Dans : OL, Ligue 1.

Dans un communiqué, le LOSC a annoncé ce jeudi soir la résiliation du contrat qui liait Lille à Marko Basa. « Le LOSC officialise aujourd’hui le départ de Marko Basa. Le club lillois et le défenseur international monténégrin ont choisi d’un commun accord de mettre fin au contrat qui les unissait (…) À 34 ans, Marko Basa quitte le LOSC. C’est avec un profond respect que nous le remercions pour ce qu’il a apporté au club pendant ces six saisons et avec beaucoup de sincérité que nous lui souhaitons la plus belle des réussites dans ses futurs défis », indique Lille dans son communiqué.