Officiel : Accord à 5ME entre l'OL et la Roma pour Gonalons

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Le mercato de l'Olympique Lyonnais ne s'arrête jamais puisqu'une heure après l'annonce de la signature de Mariano Diaz, le club de Jean-Michel Aulas vient d'officialiser ce vendredi soir un accord de principe avec l'AS Rome pour le transfert de Maxime Gonalons.

« L'Olympique Lyonnais informe avoir conclu un accord avec l’AS Roma sur les modalités du transfert de Maxime Gonalons pour un montant de 5 M€. Ce transfert sera confirmé d’ici au 10 juillet après la réalisation des conditions techniques habituelles (…) Maxime Gonalons ayant souhaité donner une autre orientation à sa carrière, comme il l'avait déjà envisagé il y a deux ans et demi avec un contact avancé avec Naples, le club a tout fait, y compris économiquement, pour favoriser cette initiative et lui permettre de rejoindre un très grand club, ami de l'OL. L'Olympique Lyonnais remercie Maxime, toute sa famille et proches, pour sa fidélité et son implication tout au long de son parcours sous le maillot lyonnais. Il lui souhaite une totale réussite pour la suite de sa carrière, notamment dès cette saison avec l'AS Roma, et précise qu'il pourra revenir quand il le souhaitera dans son club formateur, avant la fin de sa carrière ou lors de sa reconversion », annonce, dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais.