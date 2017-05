Mercato : Tolisso restera à l'OL, Lacazette partira, l'Italie l'annonce

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

De l'autre côté des Alpes, les dossiers de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette sont suivis de très près, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et son coéquipier attaquant étant des pistes pour plusieurs clubs italiens. Et comme l'OL semble prêt à vendre ses deux joueurs lors du prochain mercato, si de belles offres arrivent à Lyon, les rumeurs circulent de plus en plus sur Tolisso et Lacazette. Mais, s'exprimant au micro de TMW Radio, Fabrizio Ferrari a insinué le doute concernant le départ simultané des deux internationaux tricolores du club de Jean-Michel Aulas.

« Concernant Lacazette et Tolisso, selon moi seul le premier quittera Lyon lors du mercato cet été, même s’il ne sera pas facile de faire l’offre financière qu’il faut à Jean-Michel Aulas. Je ne pense pas qu’ils laisseront partir Tolisso en même temps, car à Lyon ce dernier peut continuer sa progression dans l’optique de s’installer en équipe de France. C’est un joueur important qui peut avoir différents rôles au milieu de terrain, c’est un milieu moderne et d’excellente qualité », a confié l’agent de joueur, qui ne voit pas Corentin Tolisso signer à la Juventus ou à l'Inter, comme cela semble pourtant devoir être le cas si l'on en croit les rumeurs.