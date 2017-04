Mercato : L'OL s'active pour faire revenir Anthony Martial de Man Utd

Dans : OL, Mercato, Premier League.

En ouvrant le score dimanche contre Burnley, Anthony Martial a marqué son 25e but sous les couleurs de Manchester United et a donc déclenché une clause de son contrat, laquelle permet ainsi à l'AS Monaco d'empocher 10ME, qui de son côté devra reverser 2ME à l'Olympique Lyonnais. Mais si du côté de l'OL on prendra avec plaisir ce chèque consécutif au transfert d'Anthony Martial, on semble surtout très intéressé de faire revenir l'attaquant formé à Lyon et qui était parti à Monaco au dernier jour du mois de juin 2013 pour des raisons budgétaires.

Dans son numéro à paraître mardi, France Football affirme que Jean-Michel Aulas réfléchit à la possibilité de faire revenir Anthony Martial à l'Olympique Lyonnais lors du prochain mercato. Bien entendu, compte tenu du prix payé par Manchester United pour faire venir l'attaquant français en 2015 (50ME plus 30ME de différents bonus), cet éventuel come-back pourrait se faire uniquement sous forme d'un prêt. Et on l'a vu cet hiver avec le transfert de Memphis Depay à l'OL, les relations entre les deux clubs sont plutôt bonnes. Reste à savoir si José Mourinho acceptera de laisser partir Anthony Martial, même si le Special One n'a pas réellement accordé une grosse confiance à son attaquant tricolore.