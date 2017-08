OL : Aulas prêt à jouer un sale tour à l'ASSE au mercato

Dans : OL, ASSE, Mercato, Ligue 1.

Après avoir enrôlé Assane Dioussé (19 ans) en provenance d’Empoli, l’AS Saint-Etienne semblait proche d’obtenir la signature d’un autre milieu de terrain relayeur au mercato : celle d’Hernani, l’excellent tireur de coup-franc du Zénith Saint-Pétersbourg. Les Verts ont proposé à leurs homologues Russes un prêt avec option d’achat, et une prise en charge partielle du salaire à hauteur de 50 %. Des conditions qui semblaient convenir, à première vue, aux dirigeants du club ayant recruté Emanuel Mammana pour 16 millions d’euros en début de semaine.

Aux yeux du Zénith, l'OL a l'avantage par rapport à l'ASSE

Mais selon les informations de Foot Mercato, un concurrent de poids est venu semer la zizanie dans ce dossier pour l’ASSE. Et il s’agit ni plus ni moins du rival historique des Verts, à savoir l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, en quête de concurrents à Jordan Ferri et Sergi Darder pour épauler Lucas Tousart, apprécierait particulièrement le profil du milieu de terrain Brésilien. L’OL pourrait même avoir les faveurs du Zénith puisque Jean-Michel Aulas accepterait de prendre à 100 % le salaire du joueur, et un prêt avec option d’achat à hauteur de 4 millions d’euros pourrait vite se conclure entre les deux clubs. Reste désormais à voir la préférence du joueur, et surtout à savoir si l’ASSE peut s’aligner sur la proposition de Lyon, et assumer la totalité des émoluments du joueur…