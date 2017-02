L1 : Lacazette et une revanche, Dijon sent le traquenard

Dans : OL, Ligue 1, Dijon.

Du côté de Dijon on n'a pas oublié que lors de la phase aller, après avoir été malmené par l'Olympique Lyonnais, le club bourguignon avait réussi à s'imposer, profitant notamment de la sortie de Lacazette, blessé. Alors, avant de se déplacer dimanche au parc OL, l'entraîneur dijonnais avoue que si le DFCO n'a pas réellement grand-chose à perdre contre Lyon, la formation lyonnaise pourrait quand même être sacrément motivée et avide de frapper fort.

Car avec Alexandre Lacazette, sifflé la semaine passée par des supporters de l'OL et probablement surmotivé, et le souvenir du match aller, les Lyonnais seront probablement au taquet. « Quand ils sont coordonnés les uns avec les autres, c’est beaucoup d’efficacité. Lacazette pèse lourd, c’est 20 buts cette saison. C’est un danger énorme. On l’a vu à l’aller quand Lacazette est sorti à la mi-temps, ce n’est plus la même équipe et on peut retourner la situation. On a déjà un gros boulot sur ce joueur-là. Tout le monde nous voit perdant… Comme au match aller ! Le fait qu’ils mènent au score, il y a certainement eu des relâchements coupables… Je pense qu’ils n’avaient pas aimé, donc il y aura peut-être un esprit de revanche. Nous ne sommes pas du tout favoris, mais nous aurons des arguments à faire valoir », a prévenu Olivier Dall'Oglio avant cette rencontre très importante pour les deux formations dont les objectifs sont radicalement opposées.