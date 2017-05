L1 : L'OL finira encore devant l'ASSE, Aulas kiffe

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Après le nul concédé par l'AS Saint-Etienne vendredi soir face à Bordeaux, et même avec le match en retard à jouer contre Monaco, les Verts n'atteindront au mieux que la barre des 59 points s'ils gagnent leurs trois ultimes rencontres. Et du côté de certains supporters de l'Olympique Lyonnais, on a constaté qu'avec déjà 60 points à son compteur, et trois matches aussi à disputer, le club rhodanien est certain de finir au classement devant l'ASSE. « OFFICIEL ! Pour la 12e fois en 13 ans, l'OL est assuré de terminer devant St Etienne au classement de L1 ! », a ainsi tweeté le compte Coeur de Gone. Un message que Jean-Michel Aulas a évidemment liké, le président de l'Olympique Lyonnais étant forcément heureux de ce petit challenge, même s'il rêve de faire encore plus fort : « L’objectif sera rempli par un 21 Ème qualification en UEFA de suite et surtout par la remontada contre l'ajax de Jeudi 👍👍 »