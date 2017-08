L1 : Aulas veut bien de l'argent du Qatar, la LFP aussi...

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jean-Michel Aulas a souvent reproché au Paris Saint-Germain d'être le club d'un état, à savoir le Qatar, et de ne pas être un concurrent fair-play avec l'Olympique Lyonnais et les autres clubs de Ligue 1. On se souvient également d'une célèbre tirade du patron de l'OL qui avait fait du PSG le champion du Qatar, quand Lyon, second au classement, était le vrai champion de France. Mais en attendant, Jean-Michel Aulas avoue sans problème qu'il aimerait bien voir le Qatar investir dans le foot hexagonal de manière plus générale. Réagissant à l'annonce par le Bayern Munich, grand pourfendeur aussi du Paris Saint-Germain, d'un accord sur six ans avec l'aéroport de Doha, propriété du Qatar, le président de l'Olympique Lyonnais estime que cela doit donner des idées en France.

« Ce serait bien s'il venait en France cet argent-là pour accompagner les clubs français ? Sponsoring ou droits télés ???? », a lancé, via Twitter, Jean-Michel Aulas. Et quelques minutes plus tard, Didier Quillot a saisi la balle au bond en annonçant que la Ligue de Football Professionnel allait s'attaquer à ce dossier. « je suis d accord avec #Aulas @LFPfr va travailler là dessus! », a promis le directeur général exécutif de la LFP. Pour mémoire, BeInSports finance déjà pas mal le football français via les droits TV...