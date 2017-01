L’OL confirme, Ferri pourrait partir au mercato

Dans : OL, Mercato.

Ce pourrait être le départ surprise de cette ultime semaine. Jordan Ferri, quelque peu touché par son absence de temps de jeu ces dernières semaines, est sollicité par la Fiorentina et le Galatasaray. Et ce ne sont pas de simples rumeurs puisque les deux clubs ont contacté l’OL pour discuter d’un transfert. Bruno Genesio en est bien conscient, la possibilité de voir son milieu de terrain changer de cap est réelle, et s’il n’y est pas favorable, il comprend son joueur et ne s’opposera pas à sa volonté.

« Il y a des sollicitations pour Jordan Ferri mais c’est un joueur sur lequel je compte, même s’il n’a pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. S’il y a une proposition satisfaisante pour tout le monde, il y a une possibilité d’ouvrir la porte à un départ. Mais aujourd’hui ce n’est pas encore le cas. Il y a eu un changement de système qui fait que j’ai beaucoup de joueurs dans ce secteur. Lui et Sergi Darder ont été pénalisés et je comprends qu’un jeune veuille trouver du temps de jeu ailleurs. On a eu une discussion et je ne souhaite pas le faire partir », a bien précisé le coach lyonnais sur RMC. Mais ave ce changement de système, Jordan Ferri doit tout de même se dire que la deuxième partie de saison sera bien longue si elle continue sur le rythme de ce mois de janvier.