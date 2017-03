EL : L'OL sort un grand match européen face à la Roma

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Face à une redoutable équipe de l'AS Roma, l'Olympique Lyonnais a joliment remporté son huitième de finale aller d'Europa League au terme d'une très belle deuxième période (4-2).

Ce jeudi soir, le club lyonnais devait faire un résultat positif dans son Parc OL dans l'objectif de sauver sa saison sur la scène européenne. Et Lyon débutait de la meilleure des manières puisque Diakhaby ouvrait la marque d'une tête au second poteau après un coup-franc de Valbuena et une déviation de Rafael (1-0 à la 8e). Malgré cette bonne entame, l'OL allait ensuite prendre l'eau pendant un quart d'heure... Profitant d'une glissade de Diakhaby sur une passe en retrait, Salah égalisait d'abord en gagnant son face-à-face avec Lopes (1-1 à la 20e), avant que Fazio ne donne l'avantage aux siens d'une tête sur un centre de De Rossi (1-2 à la 33e).

Après la pause, les Gones revenaient avec d'autres intentions, et Tolisso égalisait d'une puissante frappe croisée à l'entrée de la surface après un double une-deux avec Lacazette (2-2 à 47e). Il s'en suivait de nombreuses occasions de part et d'autre, mais c'est un remplaçant qui allait faire la différence... Entré en jeu à la 71e minute à la place de Mammana, Fekir délivrait Lyon d'un tir enroulé dans le petit filet opposé après s'être défait de trois défenseurs de Rome (3-2 à la 74e). Dans une fin de rencontre un peu folle, Tolisso aurait pu obtenir un penalty pour une faute de Manolas (80e), mais l'arbitre ne bronchait pas... Et c'est Lacazette qui libérait finalement l'OL d'une frappe pleine lucarne dans le temps additionnel (4-2 à la 90+2e). Avec cette belle victoire (4-2), Lyon ira donc à Rome la semaine prochaine avec un petit avantage, malgré les deux buts à l'extérieur de la Roma.