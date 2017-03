EL : L'OL passe en quarts, à l'arrache et au courage !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

En grande difficulté face à des Romains déchaînés, l'Olympique Lyonnais a réussi à tenir bon face à la Roma dans son huitième de finale d'Europa League (2-1 après le 2-4 de l'aller), grâce notamment à un Lopes des grands soirs.

Une semaine après sa brillante victoire dans son Parc OL, le club lyonnais n'avait plus qu'à finir le travail à Rome... Mais Lyon débutait timidement son match. Rudiger (6e) puis Salah (12e) se montraient dangereux, mais Lopes sauvait les siens... avant que Diakhaby n'ouvre la marque d'une tête puissante sur un coup-franc millimétré de Valbuena (0-1 à la 16e). L'OL prenait donc l’avantage, mais pas pour longtemps. Deux minutes plus tard, Strootman égalisait effectivement d'une reprise acrobatique au deuxième poteau suite à un coup-franc de De Rossi (1-1 à la 18e). Après ce but, le club de la Louve ne relâchait pas ses efforts, mais Nainggolan (33e) et Strootman (41e) tombaient sur Lopes avant la pause.

Au retour des vestiaires, le match restait à sens unique et Lyon tentait de défendre coûte que coûte son avantage. La Roma poussait pour marquer, avec notamment Nainggolan (47e)... et finissait par trouver la faille sur un but contre son camp de Tousart, qui poussait involontairement le ballon au fond de ses filets après un centre fort d'El Shaarawy (2-1 à la 61e). À un but de l'élimination, les Gones commençaient à trembler... mais ils allaient finalement tenir bon, malgré des opportunités d'El Shaarawy (64e, 90+5e), de Dzeko (74e, 90+2e), et les balles de break loupées par Cornet (85e), Tolisso (77e) et Fekir (90+3e).

Avec cette victoire sur les deux matchs (5-4), Lyon offre un joli cadeau au président Aulas, qui fêtait son 200e match européen à la tête de l'OL, en poursuivant donc sa route en Europa League pour représenter le football français sur la scène continentale aux côtés de Monaco.