EL : 7-1 énorme carton pour l'OL face à Alkmaar

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais a une nouvelle fois atomisé l'AZ Alkmaar (7-1), grâce notamment à un Fekir des grands soirs, pour se qualifier tranquillement en huitième de finale de l'Europa League.

Suite à sa victoire 1-4 à l'aller aux Pays-Bas, le club rhodanien n'avait plus qu'à assurer le coup au Parc OL, ce jeudi soir. Et Lyon allait rapidement se mettre à l'abri. Profitant d'une mauvaise passe en retrait de Haps, Fekir ouvrait effectivement la marque en gagnant son face-à-face contre Krul (1-0 à la 4e). Quelques minutes plus tard, Cornet, délaissé au point de penalty sur un centre en retrait de Jallet, mettait le but du break (2-0 à la 17e). Si Garcia réduisait le score d'une belle frappe aux vingt mètres devant une défense lyonnaise passive (2-1 à la 26e), Fekir inscrivait un doublé d'une demi-volée contrée sur un corner (3-1 à la 27e). Sur une passe de Fekir, Darder bouclait le premier acte d'un tir du droit suite à un beau contrôle orientée (4-1 à la 34e).

Après la pause, la troupe de Bruno Genesio subissait un peu les assauts d'Alkmaar, mais Luckassen (47e) puis Jahanbakhsk (58e) butaient sur Lopes... avant que Fekir ne s'offre un triplé dans un but vide après un service de Darder (5-1 à la 78e). Aouar, qui marquait son premier but chez les pros au terme d'une belle action (6-1 à 86e), et Diakhaby, d'un but de l'épaule (7-1 à la 89e), clouaient enfin le spectacle. Avec cette nette victoire au retour (7-1), l'OL élimine donc facilement son adversaire néerlandais, qui subit un sévère 11-2 sur les deux rencontres. Une performance qui lance donc Lyon dans une bonne dynamique, de trois victoires en trois matchs, avant d'affronter le sprint final de cette saison sauvée, pour l'instant, par la Coupe d'Europe.