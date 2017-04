CdL : L'OL rafle 500.000 euros grâce à PSG-Monaco

Dans : OL, Coupe, Coupe de la Ligue.

Pour la première fois depuis sa création, la finale de la Coupe de la Ligue ne se jouera pas en région parisienne. Cette fois, c’est au Parc OL que l’AS Monaco ou le Paris Saint-Germain soulèvera le trophée ce samedi soir.

Un moment difficile à vivre pour les coéquipiers de Corentin Tolisso qui auraient aimé disputer cette finale à domicile. « C’est un vrai regret de ne pas la jouer, a confié le milieu de l’Olympique Lyonnais. Faire une finale à domicile au Parc OL, cela aurait été magnifique, malheureusement, on a perdu contre Guingamp (en huitièmes de finale : 2-2, 4-3 aux t.a.b.) ».

Mais le club rhodanien n’a pas tout perdu dans cette finale. En tant que propriétaire de son stade, l’OL va percevoir près de 20 % des recettes billetterie, soit entre 400 000 et 500 000 euros, estime L’Equipe. A noter que Lyon touchera aussi les recettes liées à la restauration et aux boissons, dont une partie sera versée à la LFP. Le président Jean-Michel Aulas peut se frotter les mains, d’autant que la Ligue prend seule en charge les frais d’accueil et de sécurité (250 000€).