Besiktas-OL : Le tir au but de Gonalons, puis le silence total

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans une ambiance surchauffée, l’Olympique Lyonnais est allé chercher sa qualification pour les demi-finales de l’Europa League à l’issue d’un match dantesque, où on a frôlé le K.O a bien des moments. Même la séance de tirs au but fut épique, avec aucun raté sur 10 tirs consécutifs, puis trois pénaltys manqués de suite. Le but de la délivrance est venu de Maxime Gonalons, à la grande joie des Lyonnais sur le bord de la pelouse. L’explosion de joie est palpable, mais le silence dans le stade après le tir au but de l’élimination est aussi impressionnant.