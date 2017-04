Bastia-OL : Ciccolini se défend d'avoir mis le feu et porte plainte

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Limogé fin février de son poste d'entraîneur du SC Bastia, François Ciccolini avait disparu de l'actualité du club corse, mais dimanche, après les graves incidents de Furiani, le technicien a subitement fait son retour. En effet, ses propos tenus après le match aller à Lyon ont été mis en exergue, Ciccolini ayant promis aux joueurs de l'OL un accueil musclé. Mais ce mercredi, dans L'Equipe, l'ancien entraîneur de Bastia se défend d'avoir été l'initiateur indirect des événements du match SCB-OL.

« Le problème, c'est qu'aujourd'hui tout le monde cherche à faire du buzz, essaie de trouver le responsable. Mais on se trompe de cible. Il faut chercher ailleurs. Ensuite, moi, je ne parlais que du terrain. Qu'au niveau de l'agressivité, au niveau des duels, on allait être là Je n'ai jamais parlé de supporters, ou de pseudo-supporters. Jamais de la vie (…) On veut faire monter la mayonnaise et on cherche un coupable. Mais je pense que si Bastia avait reçu un autre club que Lyon dimanche, des incidents auraient éclaté. Il y aurait eu les mêmes problèmes (…) Beaucoup de supporters ont une rancœur tenace envers le président. Mais dimanche, j'ai des amis qui étaient dans cette tribune et qui m'ont raconté que des supporters de Bastia 1905 s'étaient battus entre eux », explique François Ciccolini, qui annonce par ailleurs avoir porté plainte mardi contre X afin de démasquer le créateur d’un faux compte Twitter à son nom, lequel avait insulté Jean-Michel Aulas, Pierre Ménès ou bien encore Daniel Riolo.