ASSE-OL : Berthod avoue « avoir perdu son sang-froid »

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Dans des propos tenus pendant le match sur OL TV, Jérémy Berthod, consultant pour la chaine du club lyonnais, est allé très loin, souhaitant que Fabien Lemoine reçoive un énorme tacle, avant de laisser entendre que le milieu stéphanois n’avait peut-être même pas été touché par l’attentat de Corentin Tolisso. Ces propos, relayés depuis dimanche soir, ont fait grand bruit, et l’ancien défenseur de l’OL y a répondu ce mardi. Dans une déclaration sur le site officiel du club rhodanien, il a reconnu être allé beaucoup trop loin et s’en est platement excusé.

« Mes propos dans le temps additionnel du derby relèvent d’une colère mal maitrisée et je m’en excuse auprès de ceux qui en ont été choqués. Je pense avoir eu un comportement exemplaire pendant toute ma carrière de joueur et c’est avec ce même état d’esprit que je me suis engagé dès ma reconversion dans la voie de la formation aux métiers d’entraineur. Je n’ai jamais souhaité la blessure d’aucun joueur et je regrette profondément mes propos impulsifs de dimanche.

J’essaie d’apporter dans mes commentaires mon expérience de joueur professionnel tout en laissant transparaitre ma passion pour l’OL qui est mon club depuis mon plus jeune âge. Je n‘aurais pas dû perdre mon sang froid dimanche après l’entrée en jeu de Fabien Lemoine et le premier accrochage avec Rachid Ghezzal. Actuellement en stage de BEF, j’ai pu m’excuser auprès des autres stagiaires dont de nombreux sont supporters stéphanois. J’apprends de mes erreurs et celle-ci me servira, j’en suis convaincu. Je garderai la passion pour mon club que je transmettrai dans le respect du jeu et des adversaires et, comme sur le terrain, avec une meilleure gestion de mes émotions », a promis Jérémy Berthod qui assure avoir retenu la leçon après le tourbillon médiatique dans lequel il s’est retrouvé depuis 48 heures.