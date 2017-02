Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Bernard Caïazzo ne pensait pas être enregistré lorsque dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, il a qualité des joueurs lyonnais « d’enculés et de débiles mentaux » après la fin du derby de dimanche soir. Bien évidemment, Jean-Michel Aulas n'a pas laissé passer cela et il a tenu à faire connaître son vif mécontentement, estimant que son homologue stéphanois avait dépassé les bornes et pourrait bien le payer devant les instances du football.

« Les propos qui ont été utilisés sont une insulte très grave et grossière. Je pense que les joueurs (sic) vont sanctionner le président Caïazzo, parce que non seulement il ne devait pas dire cela, mais en plus à la télévision. Cela m’a fait de la peine, car je l’ai beaucoup aidé à prendre la présidence du syndicat de Première Ligue et je pensais qu’on avait dépassé un stade de relation qui autrefois était aride, mais qui là a dépassé l’entendement. Je le regrette, et je vais lui passer un petit coup de fil quand le moment sera venu. Et peut-être que la commission de discipline ou d’éthique va s’en saisir, car ce sont des mots grossiers », a fait remarquer Jean-Michel Aulas.