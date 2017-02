ASSE-OL : 771 supporters lyonnais finalement autorisés à Geoffroy-Guichard

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Dimanche soir, l'AS Saint-Etienne recevra l'Olympique Lyonnais pour le toujours très bouillant derby rhodanien, et à cette occasion les autorités, pourtant réticentes au début, ont finalement décidé d'appliquer la réciprocité. En effet, en octobre 2016, 771 supporters de l'ASSE avaient été autorisés à venir au Stade du Parc OL, et il en ira de même pour la rencontre retour à Geoffroy-Guichard. Car même si le Peuple Vert avait refusé de se déplacer dans la capitale des Gaules, il semblait difficile de refuser aux fans lyonnais ce qui avait été accordé à ceux de Saint-Etienne.

Le déplacement des supporters de l'Olympique Lyonnais se fera via un convoi de bus officiels, très bien encadrés, et ceux qui seraient tentés de faire le voyage individuellement seront sous la menace d'un arrêté préfectoral qui interdit la présence des personnes étant identifiées comme étant supporters de l'OL à proximité du Chaudron, et cela dès dimanche 14h alors que le match débute à 21h. On ne sait pas encore pour l'instant combien de fans lyonnais seront du voyage à Sainté pour le derby le plus chaud de France, mais l'ambiance sera forcément énorme.