ASSE : Daniel Riolo prend l'OL pour cogner sur Saint-Etienne

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Au lendemain de la défaite de l'ASSE à Geoffroy-Guichard contre Caen, et de la victoire de l'OL contre Metz, Daniel Riolo dresse le bilan pour les deux formations rivales. Et si l'Olympique Lyonnais a repris ses distances avec les Verts, le journaliste de RMC estime qu'il n'y a rien à dire, tant la formation de Christophe Galtier semble s'écrouler depuis la victoire dans le derby...à l'inverse de celle de Bruno Genesio.

« Dimanche, on a vu Sainté perdre. Franchement, ça devient impossible de juger cette équipe. Les Verts laissent circonspects. Depuis le derby magnifique, plus rien. Et dès qu’il faut jouer deux fois par semaine, ouh la la, que c’est compliqué. C'est trop fatigant ! A l’inverse, depuis le derby, l’OL est tout frais. A l’image de Fekir qui retrouve une bonne forme. Lyon gagne et marque beaucoup de buts. En assurant vite la 4e place, l’OL va pouvoir se concentrer sur l’Europa League. Ça doit devenir l’objectif numéro 1 ! Lyon doit se convaincre que c’est jouable et qu’une fin de saison unique est possible ! », a expliqué Daniel Riolo, visiblement plus confiant pour Lyon que pour Saint-Etienne dans ce sprint final.