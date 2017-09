Zulte Waregem - Nice : les compos (21h05 sur beIN 2)

Dans : OGCN, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Compo de Zulte Waregem : Leali - De Fauw, Derijick, Heylen, Hamalainen - Doumbia, Kaya, De Sart - De Pauw, Leya Iseka, Olayinka.

Compo de Nice : Cardinale - Souquet, Dante, Le Marchand, Jallet - Saint Maximin, Mendy, Seri, Lees Melou - Plea, Balotelli.

Ce jeudi soir, pour la première journée de la phase de groupes de l'Europa League, Lucien Favre confirme l'adage disant : « On ne change pas une équipe qui gagne ». Suite à la belle victoire contre Monaco le week-end dernier, Nice repart avec neuf joueurs similaires. Le quatuor offensif reste le même avec Saint Maximin, Lees Melou, Plea et Balotelli. Au milieu, Mendy remplace Koziello pour signer sa première titularisation depuis son retour à l'OGCN. Et Dante retrouve sa place dans la charnière centrale au lieu de Marlon.